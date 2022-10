Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 289,25 EUR. In der Spitze büßte die Linde-Aktie bis auf 289,10 EUR ein. Bei 292,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 176.387 Linde-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,35 EUR erreichte der Titel am 06.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Linde-Aktie mit einem Verlust von 18,55 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 312,50 EUR.

Linde ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8.457,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.584,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Linde wird am 27.10.2022 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Linde-Gewinn in Höhe von 11,92 USD je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Ausblick: Linde präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Linde-Aktie im Plus: Abschied aus Frankfurt soll höhere Bewertung bringen

Linde-Aktie fällt: Linde-Aktie soll delisted werden - Rückzug aus Frankfurt

