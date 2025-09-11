DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,36 -2,8%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.614 +0,4%Euro1,1774 +0,1%Öl66,57 +0,5%Gold3.640 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Fresenius platziert Anleihen im Milliarden-Volumen -- Apple vor Keynote -- DEUTZ, BMW, Brenntag, ASML im Fokus
Top News
Das sollten Sie heute an der Börse wissen - GameStop & Oracle warten mit Bilanz auf - Apple Keynote im Blick Das sollten Sie heute an der Börse wissen - GameStop & Oracle warten mit Bilanz auf - Apple Keynote im Blick
Goldpreis: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur Goldpreis: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex fällt im August deutlich

09.09.25 08:14 Uhr

DOW JONES--Die Fahrleistung mautpflichtiger Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im August gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gesunken. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilten, lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex um 1,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Wer­bung

Referenzreihe des Maut-Fahrleistungsindex ist die deutsche Industrieproduktion.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 02:15 ET (06:15 GMT)