Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verteidigt am Nachmittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Kaum Ausschläge verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 498,87 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 15:50 Uhr bei 498,87 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 499,71 USD. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 495,52 USD. Mit einem Wert von 496,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 24.139 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.
Bei 617,25 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Am 23.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 410,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,79 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.
Lockheed Martin veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 18,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,94 USD je Lockheed Martin-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie
Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört
Palantir-Aktie vor neuen Rekordhöhen? Trump-Administration könnte antreiben
Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10
