Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Abend an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Lockheed Martin. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 496,42 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 496,42 USD. In der Spitze gewann die Lockheed Martin-Aktie bis auf 499,76 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 491,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 100.298 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,25 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. 24,34 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 410,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,35 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024.

Am 22.07.2025 äußerte sich Lockheed Martin zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,46 USD gegenüber 6,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 21,94 USD je Aktie aus.

