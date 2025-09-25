Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Freitagabend an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lockheed Martin konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 486,09 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 20:05 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 486,09 USD. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 490,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 487,91 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 84.122 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 617,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 26,98 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 410,11 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,35 USD je Aktie ausschütten.

Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,94 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins