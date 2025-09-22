Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gibt am Abend ab
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Lockheed Martin-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 485,21 USD.
Der Lockheed Martin-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:04 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 485,21 USD. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 484,34 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 489,58 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 131.250 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.
Am 22.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 617,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 27,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.07.2025 (410,11 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 15,48 Prozent sinken.
Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,35 USD ausgeschüttet werden.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,85 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 21,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
