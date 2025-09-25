Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin reagiert am Freitagnachmittag positiv

Kurs der Lockheed Martin

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 490,18 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,2 Prozent auf 490,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 490,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 487,91 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 37.611 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 617,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 410,11 USD fiel das Papier am 23.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 16,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,35 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18,12 Mrd. USD eingefahren.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,94 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

