So bewegt sich Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verteuert sich am Nachmittag

29.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 493,83 USD.

Um 15:50 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 493,83 USD zu. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 498,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 496,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 42.364 Lockheed Martin-Aktien.

Bei 617,25 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Am 23.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 410,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,35 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.

Lockheed Martin ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,16 Mrd. USD im Vergleich zu 18,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,94 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen