London verurteilt russische Drohnen in Polens Luftraum

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als "ungeheuerlich und beispiellos" kritisiert. "Das war ein extrem rücksichtsloser Schritt von Russland und ist eine Erinnerung daran, wie offenkundig Präsident Putin den Frieden missachtet (...)", sagte der Labour-Politiker einer Mitteilung zufolge.

Wer­bung Wer­bung

Er habe Polens Ministerpräsident Donald Tusk die Unterstützung Großbritanniens zugesichert, so Starmer weiter. Man werde gemeinsam mit den Verbündeten den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin erhöhen.

Der britische Verteidigungsminister John Healey sprach von einem "neuen Level der Feindseligkeit" aus Moskau. Die Verteidigungsminister der E5-Gruppe (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen) treffen sich heute in London zu Gesprächen. Dabei solle es auch um Unterstützung für Warschau gehen, so Healey laut einer Mitteilung. Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sei aber bereits früh am Morgen nach Polen zurückgekehrt. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wolle sich bei dem Treffen vertreten lassen./cmy/DP/men