Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,1 Prozent auf 2,29 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 2,29 USD ab. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,29 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,29 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 929.193 Aktien.

Bei 4,43 USD erreichte der Titel am 27.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 93,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,94 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 15,50 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 05.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 259,43 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200,58 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Lucid einen Verlust von -0,920 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Lucid-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Ergebniserwartungen

Lucid-Aktie mit Kurssprung: Lucid, Nuro und Uber kooperieren für autonomes Robotaxi-Programm - Tesla-Aktie verliert

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Manager lehnt Exklusivität ab - und setzt auf Kooperation für die E-Zukunft