Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Vormittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 2,64 USD zu.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 2,64 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 14.665 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2023 markierte das Papier bei 8,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 235,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Am 20.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,54 USD. Abschläge von 3,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 21.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,28 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 157,15 USD – das entspricht einem Abschlag von 39,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 257,71 USD erwirtschaftet worden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2024 -1,063 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

