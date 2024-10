Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zieht am Dienstagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lucid zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,38 USD zu.

Das Papier von Lucid konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 3,38 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lucid-Aktie bisher bei 3,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,35 USD. Bisher wurden heute 433.443 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 17.10.2023 markierte das Papier bei 5,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 59,26 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 2,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Am 05.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 200,58 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 150,87 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Lucid am 07.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lucid-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,611 USD je Lucid-Aktie.

