Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 2,10 USD abwärts.

Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 2,10 USD. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,09 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,13 USD. Zuletzt wechselten 2.903.138 Lucid-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,43 USD) erklomm das Papier am 27.08.2024. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 52,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,64 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 259,43 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,58 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,920 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Lucid-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Ergebniserwartungen

Lucid-Aktie mit Kurssprung: Lucid, Nuro und Uber kooperieren für autonomes Robotaxi-Programm - Tesla-Aktie verliert

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Manager lehnt Exklusivität ab - und setzt auf Kooperation für die E-Zukunft