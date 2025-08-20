Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 2,09 USD ab.

Die Lucid-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 2,09 USD abwärts. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,08 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,09 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 1.077.294 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2024 auf bis zu 4,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 112,23 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 7,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 05.08.2025 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 259,43 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 200,58 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,920 USD je Lucid-Aktie.

