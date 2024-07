Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 3,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,5 Prozent auf 3,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lucid-Aktie bisher bei 3,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,55 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 634.405 Lucid-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 7,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 54,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.04.2024 auf bis zu 2,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,43 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 06.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,43 USD in den Büchern gestanden. Lucid hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,74 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 149,43 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,084 USD je Lucid-Aktie.

