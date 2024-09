Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 3,48 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 3,48 USD. In der Spitze fiel die Lucid-Aktie bis auf 3,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,51 USD. Bisher wurden heute 506.050 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 63,51 Prozent wieder erreichen. Am 24.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 51,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lucid seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 05.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200,58 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 150,87 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,185 USD je Lucid-Aktie.

