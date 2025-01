Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagnachmittag verlustreich

Lucid im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 2,71 USD ab.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 2,71 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lucid-Aktie bisher bei 2,64 USD. Bei 2,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.371.584 Lucid-Aktien.

Bei 4,43 USD markierte der Titel am 27.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 38,76 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,94 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,60 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Lucid ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,28 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 200,04 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 137,81 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.02.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 03.03.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,190 USD je Lucid-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot