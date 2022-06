Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Vormittag vor

Um 01.06.2022 09:22:00 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,91 EUR nach oben. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,95 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 334.980 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,03 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 13,92 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Mit Abgaben von 31,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,81 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 05.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,25 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 5.363,00 EUR gegenüber 2.560,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 01.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,582 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Experten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial

Lufthansa-Aktie stärker: Lufthansa schränkt Billigtarif "Economy Light" weiter ein

Ryanair-Aktie legt zu: Ryanair will niedrigere Flughafengebühren am BER

