Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Freitagvormittag ausgebremst

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.07.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 5,48 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 5,45 EUR. Bei 5,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 216.069 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 30,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2021 (5,24 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,50 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,47 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 05.05.2022. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.363,00 EUR im Vergleich zu 2.560,00 EUR im Vorjahresquartal.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,527 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

