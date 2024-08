Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Donnerstagmittag

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 5,71 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 5,71 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,63 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.150.419 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 58,18 Prozent zulegen. Am 12.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,57 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 2,45 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,25 EUR an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,02 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,974 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

