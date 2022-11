Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Dienstagvormittag

Um 09:22 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 7,00 EUR nach oben. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 7,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 196.467 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR. Mit Abgaben von 33,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,63 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 213,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.068,00 EUR im Vergleich zu 3.211,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 03.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,288 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com