Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Montagnachmittag ins Minus

Um 16:22 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,14 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.385.516 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 12,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,21 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,79 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa gewährte am 03.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,25 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 127,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.560,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.833,00 EUR ausgewiesen.

Am 05.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 0,559 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

So stuften die Analysten die Lufthansa-Aktie im vergangenen Monat ein

Continental-Aktie zieht an: Inflation zwingt zu 'Preisanpassungen' - Weiter Diesel-Untersuchungen bei Conti

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images