Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Kursplus

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 5,87 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 5,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 304.505 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 25,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,95 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,53 EUR an.

Am 04.08.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von -0,90 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.462,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,132 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

