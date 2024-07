Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,77 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,77 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,80 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 268.890 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 9,49 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,52 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 5,61 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 2,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,277 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,00 EUR.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.07.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

