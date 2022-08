Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Mittwochnachmittag

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 6,08 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,17 EUR aus. Bei 6,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.026.485 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 26.11.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 16,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,47 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 05.05.2022. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,25 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.560,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,023 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie etwas höher: Verdi erwartet nach Warnstreik höheres Angebot - Lufthansa testet Umwelttarif in Skandinavien

So schätzen die Analysten die Zukunft der Lufthansa-Aktie ein

Lufthansa-Aktie trotzdem im Plus: Lufthansa-Piloten machen sich streikbereit - Kooperation mit Shell

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images