Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag im Minus

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 7,34 EUR nach. Bei 7,33 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 7,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 170.440 Lufthansa-Aktien.

Am 11.05.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 10,07 Prozent zulegen. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 5,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,05 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,79 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 03.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.833,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.560,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 05.05.2022 erwartet. Am 01.08.2023 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,578 EUR je Lufthansa-Aktie.

