Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 5,91 EUR nach.

Um 09:05 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,91 EUR ab. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 5,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 425.778 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 37,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 5,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,275 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 8,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 31.07.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

