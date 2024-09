Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Kurs der Lufthansa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 5,74 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,74 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.811 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,51 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,23 Prozent.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,236 EUR je Lufthansa-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,86 EUR an.

Am 31.07.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 10,01 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,856 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

