Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 6,23 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 6,23 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 2.336.886 Stück.

Am 06.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 37,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (5,38 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 15,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,233 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,19 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie eingenommen. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,846 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

