Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 5,88 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 5,88 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,90 EUR an. Bei 5,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.376.428 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,236 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,74 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 10,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,856 EUR je Lufthansa-Aktie.

