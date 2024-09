Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 5,97 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 5,97 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,98 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,73 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.564.399 Stück gehandelt.

Am 06.12.2023 markierte das Papier bei 8,59 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 43,85 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,79 Prozent.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,236 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,86 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,856 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie leicht im Minus: Lufthansa Group fliegt Tel Aviv ab 5. September wieder an - beobachtet Situation bei Cathay Pacific genau

Lufthansa-Aktie tiefer: Erste-Klasse-Sitze bei Airline Swiss zu schwer - Discover reagiert nicht auf Pilotenstreik

Lufthansa-Tochter: Streik bei Discover endet am Sonntagabend