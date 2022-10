Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag stärker

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 6,00 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,01 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200.362 Lufthansa-Aktien.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 14,53 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,53 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 8.462,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.211,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,202 EUR je Lufthansa-Aktie.

