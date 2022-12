Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag billiger

Die Lufthansa-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 7,71 EUR abwärts. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,69 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.192.442 Lufthansa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 2,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,90 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,92 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 14.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,383 EUR fest.

