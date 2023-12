Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Lufthansa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 8,32 EUR.

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 8,32 EUR an der Tafel. Bei 8,34 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 8,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 158.207 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,17 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 6,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 27,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,03 EUR aus.

Lufthansa gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.275,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 07.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Hot Stocks heute: Gold überspringt Höchstmarke - Bitcoin über 40k - Lufthansa Technik bleibt im Haus

Lufthansa-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück