Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag gefragt

Um 06.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 5,54 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,73 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,58 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 3.161.917 Aktien.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 29,99 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,47 EUR.

Am 05.05.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -1,25 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent auf 5.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,057 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Analysten sehen für Lufthansa-Aktie schwarz

Uniper-Aktie letztlich -27 Prozent: Wirtschaftsministerium arbeitet offenbar noch an Lösung für Uniper - Gefahr einer Schieflage

Staatshilfe angekündigt: Bund will Preisexplosion beim Gas verhindern - 'Schutzschirm' für Energiefirmen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com