Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,68 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 194.941 Stück.

Am 11.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 36,06 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,21 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,239 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,00 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 31.07.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,928 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: nachmittags deutlicher Rückschlag für den MDAX

Nach Sicherheitsanalyse: Lufthansa streicht vorerst Ziele im Nahen Osten - Aktie leichter