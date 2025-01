Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 5,96 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,96 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,06 EUR. Zuletzt wechselten 3.083.227 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2024 markierte das Papier bei 8,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 25,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,240 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,31 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 25.10.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 10,74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Lufthansa die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,876 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen zu