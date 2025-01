Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Dienstagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,95 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.565.378 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 25,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,57 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,240 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,31 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,876 EUR je Lufthansa-Aktie.

