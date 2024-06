Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Freitagvormittag

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,36 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,36 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 272.318 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,65 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 51,68 Prozent wieder erreichen. Am 30.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,25 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,73 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,279 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,23 EUR an.

Lufthansa gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR gegenüber -0,39 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 31.07.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

