Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochmittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 6,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,11 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,98 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.712.207 Stück gehandelt.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 23,65 Prozent niedriger. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,40 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 04.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.462,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.211,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 02.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,182 EUR fest.

