Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag ins Minus

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,02 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,99 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.961 Lufthansa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 23,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Abschläge von 14,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,53 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,90 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.462,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 02.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Lufthansa.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,202 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie dennoch fester: Lufthansa-Tochter Eurowings wird bestreikt

Lufthansa-Aktie letztlich trotzdem fester: Pilotengewerkschaft ruft bei Lufthansa-Tochter Eurowings zu Streik am Donnerstag auf - Jeder zweite Flug betroffen

Lufthansa-Aktie und weitere Airlines unter Druck nach Abstufungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com