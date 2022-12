Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag schwächer

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 7,67 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.682.964 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 3,14 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 5,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,10 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,92 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 03.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,383 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Analysten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial

Lufthansa-Aktie unbewegt: Lufthansa offenbar weiter im Rennen um Einstieg bei Ita Airways - A380-Großraumjet kehrt nach Frankfurt zurück

Lufthansa-Aktie profitiert: JPMorgan nimmt Lufthansa mit 'Overweight' auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images