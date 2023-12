Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Kurseinbußen

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 8,23 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 8,23 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 8,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 708.644 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 35,62 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 6,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,85 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,36 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

