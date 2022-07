Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Freitagvormittag

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 08.07.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 5,71 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,69 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 275.489 Lufthansa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 27,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,03 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,47 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 05.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 EUR gegenüber -1,25 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.363,00 EUR – ein Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 2.560,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,053 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

