Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 6,29 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 6,29 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,30 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 795.148 Lufthansa-Aktien.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 36,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 16,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,234 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,27 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Lufthansa die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,847 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

