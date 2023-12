Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 8,42 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 8,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.709.058 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 24,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,51 EUR am 01.11.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 22,68 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 10,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 02.11.2023. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.275,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende zurück

Lufthansa-Aktie im Sinkflug: JPMorgan reduziert Lufthansa-Kursziel drastisch - Partnerschaft mit Lufttaxi-Startup Lilium?

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter