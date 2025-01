Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 5,66 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 5,66 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,64 EUR. Bei 5,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5.126.176 Lufthansa-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 4,91 Prozent wieder erreichen.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,238 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 25.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,51 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,871 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

