Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 7,28 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 7,28 EUR. Bei 7,28 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.126.097 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,15 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 26,00 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,287 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,72 EUR an.

Am 29.04.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,13 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

