Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 7,39 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 7,39 EUR ab. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,38 EUR ein. Bei 7,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 158.176 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 27,16 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,291 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,44 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,13 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Lufthansa dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

