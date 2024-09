Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Montagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,83 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,83 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,84 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 545.284 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 47,26 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 05.08.2024. Abschläge von 7,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,235 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.11.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,852 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

